Cristianesimo e società: Facoltà Teologica della Sardegna, al via ciclo di incontri. Oggi p. Lintner parlerà di morale sessuale

Prende il via oggi, a Cagliari, il ciclo annuale di conferenze della Facoltà Teologica della Sardegna che quest’anno avrà come tematica generale “Il cristianesimo davanti alle sfide della società”. Dalle 17, presso l’aula magna della Facoltà, padre Martin M. Lintner, membro della Congregazione dei Servi di Maria, affronterà il tema “Oltre i divieti: la morale sessuale cattolica in via di trasformazione”. L’argomento di questo appuntamento riprende il titolo del suo ultimo libro, uscito quest’anno per le Edizioni San Paolo. Nel testo, viene sottolineato in un comunicato, p. Lintner evidenzia tre aspetti sui quali è necessario riflettere: la questione dell’identità e del “genere”, il dramma delle violenze interne alle relazioni e degli abusi, la possibilità di declinare nel concreto il primato dell’amore. Quello che viene offerto è un percorso a partire dal quale la Chiesa può continuare a dialogare con le persone, le coppie e le famiglie del nostro tempo.

L’incontro di oggi pomeriggio sarà introdotto e moderato da padre Giulio Parnofiello, docente di Teologia morale alla Facoltà Teologica della Sardegna.

