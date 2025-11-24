Chiese di Calabria: Corigliano-Rossano, il 29 novembre incontro su Musei diocesani, reti e territorio

Sarà dedicato a “Musei diocesani di Calabria, reti e territorio” l’incontro in programma sabato 29 novembre presso il Centro di spiritualità Madre Isabella De Rosis di Corigliano-Rossano (Cs). L’iniziativa è promosso dalla Consulta regionale per i Beni culturali della Conferenza episcopale calabra, settore Musei, e organizzata in collaborazione con l’arcidiocesi di Rossano-Cariati e il Museo diocesano e del Codex con il patrocinio di Amei (Associazione Musei ecclesiastici italiani), Direzione regionale Musei nazionali Calabria, Comune di Corigliano-Rossano e Rotary Distretto 2102 Rotary International. Sarà – viene spiegato in un comunicato – un “momento di dialogo e confronto” che “intende promuovere esperienze concrete di rete, collaborazione e valorizzazione condivisa tra i Musei diocesani e le altre istituzioni culturali”. Ai lavori, articolati in due sessioni e presieduti da mons. Serafino Parisi, vescovo di Lamezia Terme e delegato della Conferenza episcopale calabra alla Cultura e Comunicazioni sociali e ai Beni culturali, interverranno mons. Maurizio Aloise, arcivescovo di Rossano-Cariati, Flavio Stasi, sindaco di Corigliano-Rossano, Fabrizio Sudano, direttore regionale Musei nazionali Calabria e direttore Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, Dino De Marco, governatore Distretto 2102 Rotary International, e in collegamento da remoto Giuseppe Maiorana, presidente della Rete museale e naturale Belicina, una realtà siciliana capace di mettere in rete 16 Comuni e numerose strutture museali, e Jacopo Magrini e Riccardo Paparella di Artsupp, il più grande portale dedicato alle istituzioni museali nato per riunire tutte le novità del mondo dell’arte e dei musei su un’unica piattaforma.

Nel pomeriggio si terrà una sessione riservata ai soli direttori e responsabili dei Musei diocesani di Calabria e ai direttori degli Uffici Beni culturali delle diocesi per un confronto e dibattito sulla bozza di Accordo di valorizzazione tra i musei, a cura del gruppo operativo di lavoro (Maria Teresa Casella, Elisa Cagnazzo, Paolo Francesco Emanuele, Lucia Lojacono, Cecilia Perri, Antonella Salatino), già sottoposta alla Conferenza episcopale calabra, al fine di definirne la stesura definitiva da portare alla sottoscrizione dei vescovi calabresi. Coordineranno il pomeriggio Paolo Martino, direttore dell’Ufficio regionale Beni culturali ecclesiastici della Conferenza episcopale calabra, e Cecilia Perri, storica dell’arte della Soprintendenza ABAP di Cosenza e incaricata regionale settore Musei dell’Ufficio regionale Beni culturali ecclesiastici della Cec.

