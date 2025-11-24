Cultura: dal 30 novembre al 22 dicembre torna in Trentino CinemAMoRe

Dal 30 novembre al 22 dicembre torna in Trentino CinemAMoRe, la rassegna cinematografica itinerante promossa dalla Provincia autonoma di Trento, giunta alla sua quattordicesima edizione, frutto della collaborazione dei tre principali festival cinematografici trentini: il Ram (Rovereto-Archeologia-Memorie) Film Festival, il Trento Film Festival e il Religion Today Film Festival.

Archeologia, montagna e religione saranno le tre parole chiave e i punti di vista che, intrecciandosi, porteranno al pubblico grandi film e spunti di riflessione nuovi e interessanti.

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di lancio della manifestazione, con la partecipazione di direttrici e direttori dei tre Festival tridentini: Andrea Morghen, direttore artistico di Religion Today Film Festival; Rosanna Stedile, responsabile della Segreteria generale di Trento Film Festival; Claudia Beretta, direttora artistica e ufficio stampa del Ram Film Festival.

Il comitato organizzativo ha spiegato che saranno presentati film provenienti da tutto il mondo, proiettati non solo a Trento (Spazio archeologico sotterraneo del Sas, in piazza Cesare Battisti, il 4 dicembre, alle ore 17), ma anche ad Arco (Palazzo Panni, il 22 dicembre, alle ore 20.30), Lavarone (cinema Dolomiti, il 30 novembre, alle ore 20,30), Lavis (Auditorium, il 9 dicembre, alle ore 20.30) e Cles (Palazzo assessorile, il 4 dicembre, alle ore 20.30), dove a seguire si terrà una degustazione di prodotti del territorio a cura di “Strada della mela”.

Uno degli obiettivi di CinemAMoRE infatti è proprio quello di valorizzare il territorio trentino nelle sue diversità, portando il grande cinema anche nelle valli.

Saranno presenti durante gli eventi anche numerosi registi italiani e, chiaramente, i registi trentini coinvolti.

La novità più importante di quest’edizione è che CinemAMoRE incontrerà gli studenti trentini, con due mattinate dedicate alle scuole, a Lavarone e Rovereto, dove lo staff porterà alcune pellicole per parlare di inclusione, pace e convivenza.

“Ci rende molto orgogliosi del percorso fatto fino ad ora e vedere che CinemAMoRE approderà finalmente nelle scuole è una soddisfazione: infatti, abbiamo deciso di portare ai ragazzi le tematiche

principali dei nostri tre Festival, per offrire occasioni di spunto e crescita anche ai più giovani” spiega Andrea Morghen, direttore artistico di Religion Today Film Festival, che continua: “Siamo felici

anche di dare spazio soprattutto ai registi trentini, offrendo loro un’ulteriore opportunità per diffondere sul nostro territorio le loro opere, non solo a Trento”.

