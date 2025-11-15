Giornata mondiale poveri: Trento, domani messa serale di mons. Tisi a Levico Terme con testimonianze raccolte dalla Caritas locale

In occasione della IX Giornata mondiale dei poveri, e sullo sfondo dei dati sulla crescente povertà in Trentino evidenziati nell’annuale report della Caritas, l’appuntamento di maggior richiamo per la diocesi di Trento sarà la celebrazione eucaristica che l’arcivescovo Lauro Tisi presiederà nella serata di domani, dalle 20, nella chiesa del Santissimo Redentore a Levico Terme.

“La celebrazione – informa la diocesi – si inserisce nel programma della visita pastorale di mons. Tisi nella zona pastorale della Valsugana e nel cammino dell’Anno Santo e vuole essere un invito aperto a tutti, per raccogliersi attorno alla Parola di Dio e ai poveri, e per ritrovare un orizzonte di speranza condivisa. Durante la celebrazione saranno condivise alcune testimonianze raccolte dai volontari della Caritas locale che ogni giorno incontrano volti, storie e speranze. Sono pagine che documentano fragilità ma anche percorsi solidali: dalla difficoltà a trovare casa al più ampio disagio economico, dalla malattia alla violenza domestica, alla solitudine”.

