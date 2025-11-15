Giornata mondiale poveri: Ugento-S. Maria di Leuca, domani celebrazioni giubilari e conclusione della raccolta nelle parrocchie a favore dei carcerati

La diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca e la Caritas diocesana, con il supporto del Banco delle Opere di carità della Puglia, organizzano per domani la celebrazione della IX Giornata mondiale dei poveri che assume quest’anno un’importanza ancor maggiore, perché situata all’interno dell’anno giubilare. L’iniziativa prenderà avvio alle 10.30, presso la colonna della Madonnina, sul piazzale del santuario di Leuca, quando i partecipanti entreranno nel luogo sacro attraversando la Porta Santa; si proseguirà alle 11 con la celebrazione della messa presieduta da mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-S.Maria di Leuca. Sempre domani, presso il santuario di Leuca, come diocesi sarà celebrato il Giubileo dei poveri, che sarà anche dei volontari e degli operatori Caritas. Le quattro foranie diocesane, rappresentative delle quarantatré parrocchie, parteciperanno con 25 persone ciascuna, di cui 15 che vivono in difficoltà, alle quali si aggiungeranno altre 10 persone (sacerdoti, sindaci e volontari delle Caritas parrocchiali).

Nella settimana che si concluderà domani, ogni comunità parrocchiale raccoglie prodotti per l’igiene personale: dentifrici, spazzolini, saponi, bagnoschiuma, shampoo e detersivi vari. Tali prodotti saranno donati ai detenuti dell’Istituto penitenziario “Borgo San Nicola” di Lecce, per tramite la cappellania del carcere.

