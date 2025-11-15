Colletta alimentare: associazione Orizzonti di Trani, raccolte 8 tonnellate di cibo. Guarriello, “dietro ogni prodotto donato c’è un gesto d’amore e di fiducia”

Sono frammenti di quotidianità che aiutano a comprendere perché la Colletta alimentare non sia solo un’iniziativa, ma un argine morale in un Paese ferito. La cronaca parla chiaro: negli ultimi quattro anni i prezzi alimentari sono cresciuti del 25%, alcuni beni essenziali sono diventati quasi un lusso e oltre cinque milioni di persone vivono oggi in povertà assoluta, tra loro un milione di minori. Dietro ogni percentuale, un volto che tenta di restare a galla.

Testimonianze in merito a questo tipo di iniziative giungono anche dalla Puglia, con l’associazione Orizzonti di Trani che non meno di un mese fa ha organizzato la consueta raccolta alimentare territoriale nei Comuni di Andria, Trani, Barletta. Bisceglie, Corato e Ruvo di Puglia. Oltre cento volontari impegnati; 8 tonnellate di cibo raccolte per i poveri in quest’ultimo appuntamento come testimonia il presidente della stessa associazione, Angelo Guarriello: “Questo risultato è la prova che la solidarietà continua a essere una forza viva e contagiosa nella nostra comunità. Dietro ogni prodotto donato c’è un gesto d’amore e di fiducia, che ci permette di sostenere centinaia di famiglie in difficoltà. Ringrazio di cuore tutte le parrocchie, le associazioni, i volontari e i cittadini che hanno dedicato tempo ed energie per questa causa comune. Un grazie particolare al Gruppo Megamark e alla Fondazione Megamark, che con sensibilità e continuità rendono possibile tutto questo. Insieme possiamo continuare a costruire un territorio più equo, giusto e solidale”.

Un impegno riconosciuto anche dalle istituzioni: l’iniziativa gode dell’Alto Patronato del presidente della Repubblica; lo scorso anno Sergio Mattarella ha partecipato personalmente alla Colletta, e domenica scorsa Papa Leone XIV ha ricordato che “se le cause strutturali della povertà vanno affrontate e rimosse, tutti siamo chiamati a creare segni di speranza”.

Segni che, da Nord a Sud, avranno il volto di chi donerà anche un solo prodotto e di chi offrirà tempo e ascolto. L’iniziativa proseguirà online fino al 1° dicembre attraverso diverse piattaforme digitali; tutte le modalità di partecipazione e l’elenco dei punti vendita sono disponibili sul sito web dedicato del Banco Alimentare.

In un Paese dove la tavola si è fatta più povera, la Colletta continua a essere un’occasione concreta in cui la comunità riscopre sé stessa e rinnova il valore della solidarietà.

Stefano Patimo