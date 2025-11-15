Diocesi: Piana degli Albanesi, domani l’ingresso del nuovo eparca mons. De Angelis

“Con gioia e profonda gratitudine al Signore” l’eparchia di Piana degli Albanesi domani, domenica 16 novembre, accoglierà il nuovo eparca, mons. Raffaele De Angelis. Il programma prevede per domani alle 10.30, nella cattedrale di San Demetrio Megalomartire di Piana degli Albanesi, il pontificale solenne con cui il nuovo pastore farà il suo ingresso ufficiale nella Chiesa eparchiale, alla presenza del clero, dei religiosi e dei fedeli provenienti dalle parrocchie e dalle comunità arbëreshe. L’evento sarà un momento di “profonda comunione ecclesiale e di rinnovata speranza per tutta la Chiesa di rito bizantino in Sicilia, che accoglie con fede e affetto il nuovo Vescovo”, spiega una nota dell’eparchia. La Chirotonia episcopale di mons. Raffaele De Angelis si è svolta sabato 8 novembre nella cattedrale di San Nicola di Mira a Lungro, sede dell’eparchia di provenienza del neo vescovo eletto, in “un clima di intensa preghiera e fraternità tra le due eparchie sorelle di Lungro e di Piana degli Albanesi”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /