Vescovi Lazio: il 7 ottobre a Latina convegno sul lavoro agricolo con mons. Crociata e mons. Ruzza

In occasione della Giornata mondiale del lavoro dignitoso, che si celebra il 7 ottobre, la Commissione regionale per la Pastorale sociale e il lavoro della Conferenza episcopale del Lazio e il Mlac – Movimento lavoratori di Azione cattolica – promuovono a Latina un convegno dedicato alla dignità del lavoro agricolo. La scelta del tema, “Sfide e prospettive per il lavoro agricolo nel Lazio”, nasce dalla necessità di fare luce su un settore spesso segnato da sfruttamento, caporalato e mancanza di sicurezza. Latina, teatro di gravi episodi nel recente passato, diventa così luogo simbolico per rilanciare una visione etica e sostenibile del lavoro nei campi. Al convegno interverranno, fra gli altri, David Granieri (Coldiretti Lazio), impegnato contro le importazioni da Paesi extra-Ue, sul tema “Difendere la qualità italiana significa difendere la dignità del lavoro”; Islam Kotb (Fai Cisl Lazio), che denuncia “un sistema che premia trasporto e distribuzione, lasciando le aziende agricole con le briciole”; Paolo Petracca (Acli), che presenta la Carovana della pace, sottolineando che “pace e lavoro sono parte di un’unica visione di società”. Aprirà i lavori mons. Mariano Crociata, vescovo di Latina e presidente Comece. Le conclusioni saranno affidate a mons. Gianrico Ruzza, vescovo di Civitavecchia e presidente della Commissione regionale per la Pastorale sociale e il lavoro. L’appuntamento è per martedì 7 ottobre, alle 10, presso la Curia diocesana di Latina, in piazza Paolo VI. A seguire, l’incontro con la Carovana della pace.

