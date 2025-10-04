Diocesi: Trento, oltre 800 adolescenti e giovani a Levico con l’arcivescovo Tisi per la festa diocesana d’autunno

Oltre 800 adolescenti e giovani da tutto il Trentino si ritrovano oggi al PalaLevico per la tradizionale festa diocesana d’inizio autunno, appuntamento promosso dalla Pastorale giovanile e dall’Associazione Noi. L’invito è rivolto a tutti gli over 14 (dalla prima superiore in su) per una giornata di incontro, gioco, dialogo, preghiera e festa che quest’anno ha come titolo “Destinazione altrove”. Dopo l’accoglienza, la festa prende il via alle 14.45 con giochi e attività, per arrivare al momento di confronto che precederà la celebrazione eucaristica, presieduta dall’arcivescovo Lauro Tisi nella chiesa parrocchiale di Levico. Cuore del pomeriggio sono le postazioni tematiche, pensate per aiutare i ragazzi a rileggere l’esperienza estiva e il proprio cammino di fede. Dall’esperienza del pellegrinaggio giubilare a Roma sarà ripreso il simbolo della Porta Santa, occasione per riflettere sui passaggi della vita. I giovani sono coinvolti in attività di scrittura, dialogo silenzioso e giochi a coppie, con domande capaci di stimolare il racconto di sé e il confronto. “La festa diocesana non è solo un momento di allegria – spiegano gli organizzatori – ma anche l’occasione per rileggerci alla luce del Vangelo, fare memoria dei passi compiuti e aprirci a nuove sfide. Giochi, laboratori e preghiera si intrecciano per dare ai ragazzi un’esperienza di comunità che rimane nel cuore”. Dopo la messa presieduta da mons. Tisi alle 18 nella chiesa parrocchiale, raggiunta con un breve pellegrinaggio a piedi, i giovani tornano al PalaLevico per la cena al sacco e una serata di festa e musica.

