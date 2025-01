Tribunali interdiocesani: il 27 gennaio a Reggio Calabria l’inaugurazione dell’anno giudiziario

Si svolgerà il prossimo 27 gennaio, alle ore 16, a Reggio Calabria, l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico interdiocesano Calabro (Teic) e del Tribunale ecclesiastico interdiocesano Calabro d’Appello (Teica). I lavori saranno introdotti dai saluti di mons. Fortunato Morrone, arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, presidente della Cec e moderatore del Teic, e di mons. Claudio Maniago, arcivescovo di Catanzaro-Squillace e moderatore del Teica. Seguiranno le relazioni di mons. Vincenzo Varone, vicario giudiziale del Teic, e di mons. Erasmo Napolitano, vicario giudiziale del Teica, che presenteranno un bilancio sull’operato dei due Tribunali. Alla presenza dei vescovi della Calabria, presenti a Reggio Calabria per la sessione invernale della Conferenza Episcopale, la prolusione di quest’anno sarà affidata a Domenico Bilotti, docente di Diritto Canonico e Matrimoniale presso l’Università “Magna Graecia” sul tema “Chiesa e Stato nell’amministrazione della giustizia ecclesiastica: i requisiti per un dialogo efficace a servizio delle strutture giudiziarie”. Il relatore si soffermerà sul confronto sui due ordinamenti giuridici. Nel corso dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario si terrà – come tradizione – il solenne e pubblico giuramento di fedeltà dei giudici e degli operatori dei due Tribunali ecclesiastici interdiocesani.

