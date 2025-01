Diocesi: Molfetta, domenica a Ruvo la X edizione della Marcia per la pace

Si terrà a Ruvo di Puglia, domenica 26 gennaio, la tradizionale Marcia diocesana della pace, organizzata dalla Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali. L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua decima edizione, si avvale del patrocinio morale dei quattro Comuni del territorio diocesano.

Il corteo – viene spiegato in un comunicato – si snoderà per le vie del centro cittadino per testimoniare i valori della pace e della nonviolenza; a fare da bussola, come sempre, le parole che Papa Francesco ha consegnato nel messaggio per la Giornata mondiale della pace: “Rimetti a noi i nostri debiti: concedici la tua pace”. Il tema scelto per il 2025, si ispira alle encicliche “Laudato si’” e “Fratelli tutti”, in modo particolare attorno ai concetti di speranza, perdono e riconciliazione, in perfetta sintonia con il tempo giubilare che stiamo vivendo.

Nel corso della marcia saranno effettuate due soste durante le quali saranno proposte due testimonianze su esperienze significative, in tema di riconciliazione e solidarietà, del territorio ruvese. Sarà infine la giustizia riparativa, quale strumento di pacificazione e coesione sociale, il focus della riflessione guidata dal Giannicola Sinisi, sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Bari.

Domenica il ritrovo dei partecipanti è previsto per le 17.15 presso il piazzale antistante la parrocchia di Santa Lucia; la Marcia prenderà il via alle 18.15 per concludersi verso le 19.45 con l’ingresso nella parrocchia San Giacomo Apostolo Nuova. Conclusione con la preghiera finale presieduta dal vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, mons. Domenico Cornacchia.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /