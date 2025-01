Diocesi: Rossano, domani convegno dei giuristi cattolici sui doveri dell’avvocato

“Doveri dell’Avvocato. Il dodecalogo di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. L’Antesignano codice deontologico”. Questo il tema del convegno – che si svolgerà domani a Corigliano Rossano – su iniziativa dei Giuristi Cattolici della diocesi di Rossano Cariati. L’iniziativa è una occasione per riflettere sui doveri dell’Avvocato partendo proprio dal dodecalogo di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, uomo straordinario, fregiato non soltanto del titolo di Dottore della Chiesa ma anche di quello di Patrono degli avvocati, per giungere all’attuale codice deontologico, spiega una nota. Al convegno – che sarà concluso dall’arcivescovo mons. Maurizio Aloise – interverranno padre Davide Perdonò, redentorista, ordine fondato da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori; Carmela Ventrella, ordinario di diritto Ecclesiastico e Canonico dell’Università di Bari; Anna Lasso, Ordinario di diritto privato dell’Università della Calabria; Dora Mauro, componente del CDD di Catanzaro. Ad introdurre e coordinare il convegno Elvira Campana, Presidente dell’Unione Giuristi Cattolici della diocesi di Rosano-Cariati.

