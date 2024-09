Tempo del Creato: diocesi Nettuno, stasera incontro su religioni, economia e lavoro, insieme per la giustizia sociale e la legalità

In occasione del Tempo del Creato, si svolgerà stasera, alle 20, in piazza Guglielmo Marconi, a Nettuno, l’incontro sul tema “Religioni, economia e lavoro: un impegno condiviso per la giustizia sociale e la legalità”, a cura dell’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, in collaborazione con la Bcc di Nettuno. Parteciperanno il vescovo di Albano, Vincenzo Viva, il sociologo Marco Omizzolo e i referenti della comunità Sikh di Lavinio. Modererà l’incontro Marcella Costagliola, referente della Comunità Laudato si’ dei Castelli Romani. “L’evento – spiega Massimo De Magistris, direttore dell’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Albano – è in collaborazione con la Bcc di Nettuno, per i 125 anni della loro fondazione. All’epoca, il sacerdote don Temistocle Signori creò una cassa rurale per gli operatori agricoli meno abbienti del territorio e per difenderli dall’illegalità, dallo sfruttamento e dall’oppressione. Abbiamo proposto loro, in relazione alla loro origine, una serata per parlare del necessario impegno congiunto delle religioni e delle istituzioni per la promozione della giustizia, dell’economia ‘giusta”, del bene comune e naturalmente della legalità anche alla luce dei recenti tristi eventi che hanno riguardato la comunità Sikh, molto presente in quel territorio e seconda comunità religiosa della nostra realtà diocesana”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /