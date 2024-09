Congresso eucaristico internazionale: Spagna, una delegazione di vescovi della Cep partecipa alla 53ª edizione che inizia domani a Quito

Una delegazione della Conferenza episcopale spagnola parteciperà dall’8 al 15 settembre, al 53° Congresso eucaristico internazionale che si terrà a Quito (Ecuador), in occasione del 150° anniversario della consacrazione dell’Ecuador al Sacro Cuore di Gesù. La delegazione è guidata dal presidente della Commissione episcopale per la liturgia, mons. José Leonardo Lemos, che è anche il referente della Conferenza episcopale spagnola per i Congressi eucaristici. È accompagnato dal direttore della segreteria di detta Commissione, don Ramón Navarro, e da padre Lino E. Díez, che ha già partecipato a precedenti Congressi internazionali ed è già nella capitale ecuadoriana per partecipare al Simposio teologico che precede il Congresso. Ci saranno anche altre delegazioni dalla Spagna, in particolare quella organizzata dalla Federazione mondiale delle opere eucaristiche della Chiesa.

Tra i relatori ci sarà anche il vescovo di Orihuela-Alicante, mons. Ignacio Munilla. Mercoledì 11 settembre, il presule terrà una conferenza su “Il Sacro Cuore di Gesù, un’esigenza di fraternità”; venerdì 13, invece, parlerà di “Pedagogia del cuore”.

La Conferenza episcopale spagnola è una delle 53 delegazioni provenienti da tutto il mondo che partecipano al Congresso di Quito, durante il quale sono programmate conferenze, testimonianze, dialoghi, attività culturali e artistiche intorno al tema centrale “Fraternità per guarire il mondo”.

Oltre agli eventi per i partecipanti al Congresso, l’Eucaristia di apertura e di chiusura (celebrate rispettivamente domenica 8 e domenica 15 settembre), l’Eucaristia e la processione con il Santissimo Sacramento, attraverso il centro storico di Quito (sabato 14 settembre), saranno aperte alla partecipazione di tutti i fedeli. Inoltre, per portare il Congresso nelle parrocchie dell’arcidiocesi di Quito, il 12 settembre saranno celebrate Eucaristie presso varie chiese parrocchiali: l’arcivescovo spagnolo, mons. José Leonardo Lemos, presiederà l’Eucaristia nella parrocchia di Santa Cruz de Casitagua, a nord-ovest di Quito.

