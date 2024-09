Papa in Papua Nuova Guinea: mons. Sapary (presidente vescovi), “sua visita dono prezioso per la Chiesa in questa terra”

“Siamo lieti e grati che abbiate percorso migliaia di chilometri fino a questa parte del mondo, si potrebbe dire fino alle periferie, per stare con noi come parte del suo viaggio apostolico”. È il benvenuto di mons. Otto Separy, vescovo di Bereina e presidente della Conferenza dei vescovi cattolici di Papua Nuova Guinea e Isole Salomone, nel santuario di Santa Maria Ausiliatrice a Port Moresby, dove il Santo Padre terrà il suo secondo discorso in Papua Nuova Guinea, rivolto a vescovi, sacerdoti, diaconi, consacrati e consacrate, seminaristi e catechisti. “Siamo colmi di gioia nell’avere lei, il nostro primo pastore, con noi oggi”, ha proseguito il vescovo, definendo la visita papale “un dono prezioso per la Chiesa in questa terra e per ciascuno di noi individualmente, poiché conferma la nostra comunione nell’unica fede”.

