Diocesi: Loreto, per la festa della Natività di Maria stasera fiaccolata, domani la garante per l’infanzia e l’adolescenza Garlatti accenderà la “Lampada della pace”

(Foto diocesi di Loreto)

Tutto pronto alla Santa Casa di Loreto per la festa della Natività di Maria. Oggi, 7 settembre, alle ore 21, si svolgerà lungo le vie del centro storico della città la tradizionale fiaccolata con la recita del rosario presieduta da mons. Gerardo Antonazzo, vescovo di Sora- Cassino- Aquino- Pontecorvo, con la presenza dei pellegrini della diocesi in abiti tradizionali ciociari.

L’8 settembre alle ore 9.45 si terrà presso la Sala Macchi del Palazzo apostolico un incontro-seminario dal tema “Il futuro dei minorenni è oggi: ascoltiamo e valorizziamo la ricchezza e la bellezza di persone in divenire” con l’intervento di Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Presiede e coordina il convegno Gerardo Villanacci, ordinario di Diritto privato presso l’Università Politecnica delle Marche. La partecipazione all’incontro, che sarà interamente registrato e pubblicato sul canale YouTube del santuario “Santa Casa Loreto”, è riservata ai soli invitati.

Alle ore 11.30 in santuario si svolgerà la solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Fabio Dal Cin, delegato pontificio. Carla Garlatti accenderà la “Lampada della pace” per il mondo che sarà posta nella Santa Casa, nel punto più sacro, sopra l’altare e davanti all’immagine della Vergine Lauretana. Al termine della celebrazione cinque bambini, rappresentanti ciascun continente, riceveranno la fiamma dalla lampada, come simbolo di pace e speranza nell’attesa del Giubileo 2025, che sarà portata in tutte le regioni italiane e in un santuario mariano scelto per ogni continente. I bambini offriranno all’altare il “Velo della Madonna” con l’iscrizione del nome di oltre 10mila loro coetanei provenienti da ogni parte del mondo, affidati alla protezione della Beata Vergine di Loreto. La celebrazione si concluderà all’esterno della basilica con la benedizione dei velivoli dell’Aeronautica militare che omaggeranno la celeste patrona.