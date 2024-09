Diocesi: Lanciano-Ortona, la Cappellania scolastica festeggia due anni di attività

La Cappellania scolastica della diocesi di Lanciano-Ortona spegne due candeline, riunendo studenti delle scuole secondarie, universitari, docenti e operatori del mondo scolastico della diocesi in una nuova forma di pastorale comunitaria. Per festeggiare, domenica 8 settembre alle 19 si terrà una messa sulla spiaggia della Ritorna ad Ortona, celebrata dall’arcivescovo, mons. Emidio Cipollone, affiancato dal cappellano, don Alessio Primante. Mons. Cipollone sottolinea che, mentre Lanciano celebra la Madonna del Ponte, la Cappellania festeggia il suo secondo anniversario. Nata dal Sinodo diocesano, questa realtà rappresenta un “cantiere diocesano” che unisce cammino, ospitalità e formazione. È una comunità che accoglie tutti, credenti e non, creando un ambiente aperto e inclusivo. La Cappellania si dedica alla formazione umana e spirituale per accompagnare meglio la comunità attraverso vari servizi. Mons. Cipollone esprime gratitudine per questo cammino e invoca la benedizione della Santissima Trinità su don Alessio e su tutta la comunità, che continua a crescere nel segno dell’accoglienza.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /