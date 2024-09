Diocesi: Mons. Cipollone (Lanciano-Ortona) comunica nuove nomine

L’arcivescovo di Lanciano-Ortona, mons. Emidio Cipollone, ha comunicato oggi alcuni piccoli spostamenti e nomine all’interno della diocesi a partire dal 1 ottobre, che nascono “in particolare dall’addio, dopo 18 anni di permanenza nella diocesi frentana, di padre Joby John, che è stato trasferito dalla sua Congregazione religiosa, quella dei Missionari del Santissimo Sacramento, nella Diocesi di Porto Santa Rufina dove diventa superiore del seminario”. Con la sua partenza, amministratore della Parrocchia Santa Maria degli Angeli in Contrada Villa Stanazzo di Lanciano sarà don Massimo Storelli, che manterrà la nomina di Cappellano nella Casa circondariale di Villa Stanazzo. Don Massimo lascerà però la Parrocchia San Filippo Neri in Contrada Guastameroli di Frisa dove amministratore parrocchiale sarà padre Andrè Kazadi della Congregazione Missionaria dei figli di Dio che oggi è vicario parrocchiale di Cristo Re a Ortona. Nella Parrocchia San Gabriele dell’Addolorata in Ortona amministratore parrocchiale sarà padre Henri Nzaji Tshibadi che sostituirà don Orlando Hernandez Hernandez, che avrà un periodo di riposo. Oltre questi trasferimenti c’è anche un incarico per un giovane sacerdote della diocesi: don Alessio Primante, cancelliere della Curia è stato nominato dai Vescovi della Regione Ecclesiastica Abruzzo-Molise (Ceam) docente di Diritto Canonico nell’Istituto Teologico Abruzzese-Molisano a Chieti. Mons. Cipollone da anche l’annuncio dell’ordnazione diaconale di Fernando Di Cicco, attuale direttore della Caritas diocesana: l’ordinazione è prevista nella cattedrale della Madonna del Ponte domenica 13 ottobre 2024 alle 18.30.

