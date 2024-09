Diocesi: il 21 settembre a Bari il Convegno regionale dei catechisti. Già 1.100 iscritti

Sono già 1.100 gli iscritti al Convegno regionale dei coordinatori parrocchiali della catechesi che si terrà a Bari il 21 settembre prossimo. Catechisti e vescovi parleranno di come iniziare alla vita di fede, per realizzare il compito di annunciare il Vangelo. Si ritroveranno alle 8.30 nella sala convegni della Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari. Arcivescovi e vescovi di Puglia consegneranno una Lettera a tutte le comunità e a tutti gli operatori pastorali per delineare alcune linee comuni per la catechesi e l’annuncio. Tra gli ospiti ci saranno l’arcivescovo di Torino, mons. Roberto Repole e mons. Valentino Bulgarelli, direttore dell’Ufficio catechistico nazionale e sottosegretario della Cei, che si confronteranno sul tema guidati dal giornalista di Tv2000 Gennaro Ferrara. Uno spazio sarà anche dedicato all’arte con l’esibizione di Christian Di Domenico che porterà in scena il suo monologo U Parrinu, dedicato alla splendida figura del beato Pino Puglisi, sacerdote palermitano ucciso barbaramente dalla mafia. Accompagnerà la giornata il gruppo musicale Godplay Christian Band. Interverranno l’arcivescovo di Bari, mons. Giuseppe Satriano, presidente della Conferenza episcopale pugliese; mons. Francesco Neri, presidente della Commissione regionale per la Dottrina della fede, l’Annuncio e la Catechesi e don Francesco Nigro, segretario della medesima Commissione. La giornata è stata organizzata dall’equipe regionale della Commissione in collaborazione con la Curia dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto.

