Diocesi: Campobasso, il 22 settembre la festa dei giovani di Abruzzo e Molise “Chiamata per la pace (per smemorati di guerra)”

È in programma per domenica 22 settembre a Campobasso, con inizio alle ore 10 dal Terminal-bus, la festa regionale dei giovani dal titolo “Chiamata alla pace (per smemorati di guerra)”, promossa dalla Consulta regionale di pastorale giovanile di Abruzzo e Molise sulle parole di Papa Francesco “Ci vuole molto più coraggio a fare la pace che la guerra!”. “I ragazzi saranno guidati alla riscoperta della chiamata per l’essere umano a vivere in pace, mediteranno sulla storia passata, sulle radici pacifiche dell’Europa e conosceranno testimoni di pace e di lotta non-violenta, lanceranno un appello per una scelta interiore di pace che si schieri contro i potenti e i mercanti della guerra, per vivere la riconciliazione nella vita quotidiana”. Questa la spiegazione degli organizzatori della giornata che inizierà alle ore 10 dal Terminal-bus di Campobasso, punto di incontro dei gruppi provenienti dalle diverse diocesi di Abruzzo e Molise. Da lì i giovani si dirigeranno verso il centro città per i saluti istituzionali del sindaco della città e di mons. Michele Fusco, delegato Ceam per la Pastorale giovanile. Subito dopo, divisi in gruppi, percorreranno il “Cammino della Pace”, un itinerario tematico sulla storia di Campobasso, che si articolerà in 4 tappe simboliche: la pace tra Crociati e Trinitari con l’impegno di un frate francescano nel XVI secolo; il sacrificio di mons. Bologna durante la II Guerra mondiale; la pace tra carcere e territorio; il “Museo dei misteri” e la lotta tra male e bene. Dopo il pranzo al sacco i giochi organizzati in 8 campi allestiti lungo Corso Vittorio Emanuele ed alle ore 16 la messa in cattedrale. Alle ore 17,30 il concerto in piazza, seguito dal saluto di mons. Biagio Colaianni, vescovo di Campobasso-Bojano. L’evento conclude la “Peregrinatio della Croce della pace dei giovani di Abruzzo e Molise”, che ha toccato le parrocchie e le diocesi della regione ecclesiale animando momenti di festa, preghiera e riflessione intorno al tema della pace, attorno alla croce in legno realizzata dal bozzetto che ha vinto il contest promosso dalla pastorale giovanile regionale, appena tornati dalla Gmg di Lisbona.

