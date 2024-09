Alluvione in Emilia Romagna: Manfredonia (Acli), “servono interventi urgenti contro i cambiamenti climatici”

Le Acli esprimono solidarietà e vicinanza alle comunità colpite dalle gravi alluvioni che hanno interessato l’Emilia Romagna e le Marche nelle ultime ore. Le intense piogge hanno provocato esondazioni di fiumi, frane e allagamenti in diverse zone, causando l’evacuazione di migliaia di persone.

“Di fronte a questi eventi sempre più frequenti, le Acli fanno appello al Governo e a tutte le istituzioni locali e nazionali affinché si intervenga con urgenza nelle opere di prevenzione e messa in sicurezza del territorio – ha detto il presidente nazionale, Emiliano Manfredonia -. I danni provocati dai cambiamenti climatici stanno diventando una realtà quotidiana in molte delle nostre regioni e non ci si può più limitare a gestire l’emergenza. È necessario investire in una strategia a lungo termine per affrontare il dissesto idrogeologico e proteggere le persone e le infrastrutture dalle conseguenze sempre più evidenti del climate change. Le Acli si impegnano a collaborare con le istituzioni e le comunità locali per contribuire al supporto delle popolazioni colpite e ribadiscono la necessità di una politica ambientale che metta al centro la prevenzione e la sicurezza del territorio nazionale”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /