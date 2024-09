Medici cattolici: il 28 settembre a Savona consegna del Premio letterario Cronin. Premio alla carriera al critico televisivo Aldo Grasso

Si svolgerà il 28 settembre a Savona, presso la sede del Teatro “Gabriello Chiabrera” in piazza Diaz, la cerimonia in omaggio ai vincitori della diciassettesima edizione del Premio Cronin, il concorso letterario nazionale riservato ai medici iscritti, o ex iscritti, agli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, fondato dalla sezione di Savona “G. B. Parodi” dell’ Associazione medici cattolici italiani (Amci).

Soddisfazione è stata espressa dal medico Marco Lovisetti, animatore del riconoscimento, nonché coordinatore delle giurie delle singole sezioni – saggistica, teatro, poesia , narrativa, attualità. “Una soddisfazione che nasce dai riscontri complessivi anche della nuova edizione che vede incrementata la partecipazione rispetto gli anni scorsi, oltre ad una crescita qualitativa nel livello dei testi inviati secondo le dichiarazioni di non pochi giurati, fra i quali nomi noti come la psichiatra Liliana Dell’Osso, il magistrato e poeta Adriano Sansa, la giornalista Cristina Taglietti, ed altri”, ha dichiarato Lovisetti, aggiungendo che “significativo è stato anche l’aumento della presenza femminile, pur sempre seconda a quella maschile, e dei medici partecipanti di età under 45”.

Oltre ai medici premiati – il cui nome verrà reso noto il 28 settembre – in quella data verrà conferito anche il “Premio alla carriera 2024”, riservato a personalità che si sono distinte in altri ambiti (nelle scorse edizioni si annoverano fra gli altri Luigi Ciotti, Ferruccio De Bortoli, Riccardo Zegna, Marco Roncalli, Massimo Recalcati, Giuseppe Remuzzi). Si tratta di Aldo Grasso, dal 2008 direttore scientifico del Centro di ricerca sulla televisione e gli audiovisivi dell’Università Cattolica, editorialista e critico televisivo. L’iniziativa è patrocinata da Regione Liguria, Comune di Savona, Associazione medici scrittori italiani (Amsi), Amci, Omceo Provincia di Savona, con il sostegno di Fondazione A. De Mari e Associazione musicale Carla e Walter Ferrato di Savona.

