Ispettoria salesiana Nord est: l’intelligenza artificiale entra nelle scuole salesiane del Triveneto

Foto Salesiani Mestre

In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, l’Ispettoria Salesiana “San Marco” dell’Italia Nord Est (Ine), ha deciso di adottare per tutti i docenti di tutta la propria rete di scuole e università “Gemini AI di Google”, l’innovativa intelligenza artificiale integrata in “Google Workspace for Education”. Il progetto promette di rivoluzionare il modo di insegnare e apprendere e offre una vasta gamma di strumenti per supportare i docenti in tutte le fasi del processo educativo. L’Ispettoria Ine è presente in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, con una rete di istituzioni formative che vanno dalla scuola primaria all’università e coinvolge ogni giorno oltre 9mila studenti e 950 docenti. Per supportare quest’ultimi e permettere loro di garantire agli alunni lezioni sempre più personalizzate e interattive, ha scelto di acquistare 800 licenze che consentiranno di integrare l’intelligenza artificiale in tutte le scuole della rete per una ricaduta reale in oltre 400 classi di alunni e per tutta la docenza universitaria. Partner a supporto di questo progetto tra Salesiani e Google è “Mr Digital”, società italiana di integrazione e di consulenza tecnologica.

“Sentiamo l’urgenza di educare e di osare”, dichiara don Lorenzo Teston, delegato ispettoriale per le scuole di Ine. “Vogliamo studiare l’intelligenza artificiale, approfondirla e comprenderla per aiutare i giovani a costruire un mondo diverso”. Nell’ambito dell’accordo “Google for Education” si garantirà ai docenti per tutto l’anno scolastico formazione e supporto necessari per sfruttare al meglio l’IA in classe facendo attenzione alla riservatezza e alla privacy di studenti e docenti. Don Bosco, il commento di Alberto Grillai, delegato della Fondazione Salesiani per la formazione professionale Ine, “ci ha sempre spinti a essere ‘all’avanguardia del progresso’ per il bene dei giovani e del loro futuro”. Don Nicola Giacopini, preside dell’Istituto universitario salesiano Venezia (Iusve), sottolinea il valore aggiunto che l’istituto universitario apporterà al progetto: “Il nostro coinvolgimento non si limita alla dimensione tecnologica. Come università, ci impegniamo a fornire un accompagnamento pedagogico e scientifico che permetta di integrare l’intelligenza artificiale in modo etico e consapevole all’interno dei processi educativi, anche mediante dottorati di ricerca incentrati sull’intelligenza artificiale e sul suo impatto nei contesti di apprendimento”.