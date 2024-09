Tempo del Creato: nella diocesi di Avezzano dal 13 al 15 settembre la celebrazione nazionale

Sarà la diocesi di Avezzano a ospitare la celebrazione nazionale della 19ª Giornata per la custodia del Creato, che si terrà dal 13 al 15 settembre, promossa dall’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e l’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei. La Giornata Mondiale si è celebrata lo scorso 1° settembre segnando anche l’inizio del Tempo del Creato, che si conclude il 4 ottobre, festa di san Francesco d’Assisi. Tema scelto quest’anno “Spera e agisci con il creato” ed è riferito alla Lettera dell’Apostolo Paolo ai Romani (8, 19-25). Ricco il programma delle tre giornate messo a punto dall’equipe diocesana di Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Avezzano in collaborazione con la Conferenza episcopale abruzzese e molisana, e i comuni di Avezzano, Tagliacozzo e Magliano dei Marsi. Le celebrazioni si apriranno venerdì a Tagliacozzo, alle 17, presso il Teatro Talia con i saluti istituzionali. A seguire l’introduzione al tema a cura di don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei, e la meditazione biblica di Massimo Aprile e Anna Maffei, pastori Battisti. Alle 17.45 la tavola rotonda, moderata da Angela Trentini, giornalista Tgr Abruzzo, sul tema “Le aree interne segni di speranza” animata da mons. Mariano Crociata, vescovo di Latina e presidente della Comece, che farà un focus su “Il cammino ecclesiale a fianco delle aree interne”; Franco Salvatori dell’Università di Tor Vergata, che relazionerà su “Aree interne e sviluppo del territorio”; Giovanni Teneggi, direttore Confcooperative di Reggio Emilia, che offrirà il suo punto di vista su “Le cooperative di comunità: una opportunità sociale”. Sul palco anche video e testimonianze di buone pratiche locali a cura di Marsica experience e Marsicaland. Alle 19.30 la conclusione dei lavori sarà affidata al vescovo mons. Giovanni Massaro. Sabato 14 le iniziative si terranno a Magliano dei Marsi, presso il Centro Biodiversità di via Pascolano. L’appuntamento, alle 9,30, nella “Riserva orientata Monte Velino” dove, dopo l’accoglienza iniziale, partirà una “Passeggiata ecologica” con preghiera ecumenica itinerante, fino alla Chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta a Rosciolo dove si svolgerà un momento di preghiera e nel pomeriggio una visita guidata all’antica chiesa. Domenica 15, la giornata conclusiva con la celebrazione eucaristica delle 11, presieduta da mons. Massaro e trasmessa su Rai Uno dalla Cattedrale di Avezzano. La partecipazione alle giornate è stata aperta in maniera speciale anche alle scuole superiori della Marsica e alle altre confessioni religiose del territorio marsicano. Inoltre, su invito della diocesi, “Appennini for all” renderà inclusiva la passeggiata ecologica del 14 settembre, rendendosi disponibile all’accompagnamento dei disabili. “Il mese di settembre – spiega mons. Massaro – è il tempo che la Chiesa dedica ad un tema molto importante: la custodia del Creato. Ogni cittadino, ad ogni livello della società, deve sentirsi coinvolto nel compito di tutelare e preservare la nostra casa comune. Quest’anno, in modo particolare, il nostro territorio è interessato direttamente in questa missione, essendo chiamato ad ospitare su scala nazionale la 19esima Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato. La Chiesa marsicana vuole, ancora una volta, unire le forze, camminare insieme a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, e contribuire a ‘ripensare alla questione del potere umano, al suo significato e ai suoi limiti'”.

