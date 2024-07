Suicidio assistito: domani un webinar per approfondire la recente pronuncia della Corte costituzionale

Per approfondire insieme la recente pronuncia della Corte costituzionale n. 135 (sull’ennesimo “caso Cappato”), il Movimento per la vita italiano (MpVi), insieme al network Ditelo sui tetti, al Forum sociosanitario e all’Unione giuristi cattolici, ha organizzato per venerdì 26 luglio un webinar dal titolo “Che si ‘sentenzia’ davvero sul fine (della) vita?” (ore 21). Dopo l’introduzione di Marina Casini, presidente MpVi e vicepresidente Forum sociosanitario, e di Antonipo Scino, presidente Giuristi cattolici Roma, interverranno Francesco Farri (Università di Genova – Dipartimento di giurisprudenza, Centro studi Livatino); e Alberto Gambino, prorettore Università Europea, presidente del Centro studi Scienza & Vita e componente del Comitato nazionale di bioetica.

