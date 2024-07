Diocesi: Porto S. Rufina e Civitavecchia, pellegrinaggio sul mare con la Madonna da Fiumicino a Montalto di Castro

In occasione dell’Anno Mariano che sta vivendo la diocesi di Porto-Santa Rufina e nel segno della devozione alla Madonna della Grazie, patrona della diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, il vescovo delle due diocesi, mons. Gianrico Ruzza guiderà un pellegrinaggio sul mare il 27 luglio con l’immagine sacra “Maria, Pellegrina di pace”. La processione partirà alle 9.30 da Fiumicino, dalla Capitaneria di Porto, e risalirà la costa fino a Montalto di Castro dove arriverà alle 16.30 nella spiaggia libera, tra lo Stabilimento Cambusiero e il Ristorante Maremma.

Il corteo farà sosta a Fregene, alle 10.30 davanti allo stabilimento Hang Loose; a Ladispoli, alle 12.10 davanti alla spiaggia del Centro estivo Don Bosco; a Santa Marinella, alle 13.30 davanti allo stabilimento La Perla; e a Tarquinia, alle 15.30 davanti alla spiaggia libera dietro al monumento Anmi, tra gli stabilimenti Mirage e Tamurè. Ogni tappa prevede una breve cerimonia di saluto alla Madonna, preceduta da una missione in spiaggia animata dalle comunità parrocchiali e dalla pastorale giovanile e vocazionale, dal Centro missionario, dall’Azione cattolica e da diverse aggregazioni laicali. L’iniziativa ha il patrocinio delle amministrazioni comunali nei cui territori parte, sosta e arriva il pellegrinaggio: Fiumicino, Ladispoli, Santa Marinella, Tarquinia, Montalto di Castro. “Durante questo anno di preparazione al Giubileo 2025, il pellegrinaggio con l’immagine della Madonna lungo il nostro mare ci ricorda che l’ascolto del Vangelo è la strada per trovare un senso alla vita, con un pensiero particolare per i villeggianti che cercano ristoro sulle nostre coste e per coloro che tutti i giorni col mare faticano per lavorare”, sottolinea mons. Ruzza aggiungendo che “attraverso Maria vogliamo dire grazie al Signore per il dono del creato, ma chiediamo anche una benedizione per le attività lavorative e per il riposo. In Maria, Stella del Mare che illumina la nostra vita anche nelle ore buie della storia, troveremo la forza di continuare il nostro cammino di vita, percorrendo la via della pace, della speranza e della fraternità per l’umanità così affaticata e assetata”. L’augurio del presule è quello di “vivere il tempo dell’estate come un’occasione per includere sempre di più Dio nella nostra vita. Maria ci accompagnerà”. L’immagine sacra che sarà portata in pellegrinaggio è “Maria, pellegrina del mondo” realizzata da Sebastian Sanchez Gomez. L’opera è stata la prima classificata nell’ambito del concorso “Maria, pellegrina della pace» indetto dalla diocesi di Porto-Santa Rufina in occasione dell’Anno mariano. Nel dipinto – spiegano dalla diocesi – Maria, che porta in grembo la salvezza, incede dal buio portando la luce del suo volto. Il cammino sicuro e delicato di Maria dà “testimonianza della luce vera nel mondo e nella propria vita, gettando dietro le tenebre del conflitto e delle tristezze umane”.

