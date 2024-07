Arte madonnara: a Taurianova il IX concorso internazionale dedicato a “Maria, arte e sapienza”

Valorizzare l’antica forma artistica dell’arte madonnara. È questo l’obiettivo del Concorso Internazionale dei Madonnari che si apre il prossimo 2 agosto (fino al 5) a Taurianova (Rc) e al quale partecipano artisti provenienti da diversi Paesi del mondo. L’evento, giunto alla IX edizione e promosso dall’Associazione Amici del Palco, si inserisce quest’anno nel 130° anniversario dei miracoli e “Taurianova, Capitale Italiana del Libro 2024”. Ad esibirsi 60 artisti che coloreranno la città con i loro gessetti per un evento unico nel suo genere in tutto il meridione e che ogni anno attrae e affascina migliaia di visitatori con un tappeto pregiato che riflette la diversità culturale e l’universalità dell’arte dei madonnari che diventano parte delle proprie opere d’arte effimere, quest’anno realizzate sul tema: “Maria, Arte e Sapienza”. Durante i giorni del concorso diverse le presentazioni di libri legati all’arte dei gessetti tra cui “L’arte dei Madonnari – Storia ed evoluzione” di Lidia Angelo, “Dal cielo… per le vie del Mondo – Lorenzo vitale e l’arte madonnara” di Anna Maria Adriani e “Sole, Hummar, Sonne” di Gabriella Romani. Oltre alle opere dei madonnari, al fine di favorire l’inclusione sociale di persone fragili sarà coinvolta l’Associazione MedmArte di Rosarno e la Cooperativa Progetto Idea di Polistena, Inoltre sarà presente l’Accademia di Belle arti di Reggio Calabria e ci saranno iniziative pensate per i più piccoli con laboratori ludico-didattici, workshop dedicati agli artisti emergenti, ma anche intrattenimento con tantissimi artisti di strada e spettacoli musicali tra cui il 2 agosto il concerto “Officina etnica” a cura del M° Cettina Nicolosi, il 3 agosto in Villa Fava ci sarà Francesco Baccini in concerto; il 5 agosto in collaborazione con la parrocchia una serata in cui si esibiranno tutti i cori della città in una lode a Maria, mentre il 4 agosto in Villa Fava sarà proposto il “Gran Galà dei Madonnari, serata di celebrazione dell’arte dei madonnari con la premiazione delle opere vincitrici. “Siamo felici di vivere la nona edizione del nostro Concorso – afferma Giacomo Carioti, presidente dell’Associazione Amici del Palco – all’interno di un anno importante per la nostra città. La forma d’arte unica dei Madonnari ha un profondo significato religioso e culturale e quindi celebrare i madonnari, che donano il loro talento alla città, nella cornice della Capitale Italiana del Libro e nell’anno di grazia dei 130 anni dai Miracoli, è un connubio di cultura, memoria, culto e bellezza che già nell’organizzazione dell’evento ha toccato il cuore di tutta l’associazione e, sono sicuro, toccherà il cuore di tutta la Città e di ogni visitatore”. Il “Concorso internazionale dei madonnari – Città di Taurianova” in questi anni ha “sempre di più rafforzato il legame della città verso la Madonna, Regina e Patrona della città – afferma il parroco don Mino Ciano –. La preghiera che gli artisti recitano sull’asfalto, con i loro gessetti, quest’anno si colloca all’interno delle manifestazioni dei 130 anni dai Miracoli, celebrando la bellezza e la spiritualità che plasmano la vita quotidiana a Taurianova”. L’iniziativa è patrocinata, fra gli altri, dalla diocesi di Oppido Mamertina-Palmi.

