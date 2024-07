Psicologo di base: Ordine Toscana, “pubblicate graduatorie definitive. Importante passo avanti per l’avvio del servizio”

“Sono state finalmente pubblicate le graduatorie definitive per il servizio di Psicologia di base nelle tre Asl toscane. È un altro importante passo verso l’assistenza psicologica di primo livello”. A dirlo è Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana, commentando la pubblicazione delle graduatorie definitive degli psicologi di base da parte di Estar.

“Da anni come Ordine stiamo segnalando un crescente disagio psicologico nei toscani, giovani e meno giovani, un’emergenza che va affrontata a tutto campo senza fare differenze economiche, sociali e geografiche – dice la presidente –. Per questo lo psicologo di base, un nuovo servizio pubblico di assistenza primaria di prossimità, è così importante”. “Vogliamo ringraziare gli enti e le personalità politiche che hanno lavorato con dedizione per la realizzazione di questo servizio – conclude Gulino –. Come Ordine toscano siamo felici e orgogliosi di aver partecipato al percorso di realizzazione di questo nuovo servizio pubblico per il diritto alla salute psicologica delle toscane e dei toscani”.

