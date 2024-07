Enti religiosi: a Pompei il Campus di Formazione Agidae

“Identità degli Enti religiosi in un contesto di società multietnica e multiculturale”. Questo il tema del Campus di formazione dell’Associazione gestori Istituti dipendenti dall’Autorità ecclesiastica (Agidae) che si svolge a Pompei da oggi al 30 luglio. Giunto alla XXXIII edizione il Campus vedrà la partecipazione di centinaia di responsabili degli Enti gestori provenienti da tutto il territorio nazionale, coinvolti, a vari livelli, nelle scelte che guidano la loro attività apostolica, con un focus particolare all’azione pastorale, che richiede sempre di più – spiega una nota – un impegno forte, ormai universalmente riconosciuto e consolidato, per saper interpretare il proprio ruolo nelle aree più sensibili e delicate che vanno dal socio-sanitario, all’assistenza e alla crescita culturale dei giovani. Il programma sarà articolato ed intenso, a ragione delle “fondamentali” tematiche in agenda, che vanno dalle “imprescindibili questioni gestionali, agli scenari delineati dai nuovi Contratti Collettivi Nazionali, al rafforzamento della formazione continua, secondo i migliori standard internazionali che richiedono una sempre maggiore percentuale di personale in addestramento continuo, attento ai temi etici, morali, della correttezza sostanziale nei comportamenti, che consideri i bisogni umani, sociali ed educativi della nostra società sempre più complessa, che deve confrontarsi anche con la certamente utile Intelligenza Artificiale, con le dovute cautele”. Il percorso formativo sarà guidato da esperti, docenti del mondo accademico, professionisti, sia laici che religiosi. I lavori sono stati aperti oggi pomeriggio nel santuario di Pompei da padre Francesco Ciccimarra, presidente dell’Associazione, e da sr. Isabella Ayme, presidente della Fondazione Agidae Labor, con la prolusione di mons. Tommaso Caputo, delegato pontificio e arcivescovo di Pompei, e dai saluti di Carmine Lo Sapio, sindaco di Pompei, di Paolo Vuilleumier, sindaco di Ravello, del gen. Fernando Nazzaro, Comandante Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica e con gli interventi istituzionali di Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana, di Vincenzo De Luca, èresidente della Regione Campania, e di Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura. Tra i momenti culturali, si segnala il concerto in piazza Duomo a Ravello, un evento letterario ed una mini crociera per rafforzare lo spirito di coesione ed unità dei partecipanti.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /