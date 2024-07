Persone con disabilità: Olbia, un bene confiscato a San Teodoro ospiterà percorsi di vita indipendente

Inaugurato ieri a Baia Salinedda (San Teodoro – Olbia) un immobile assegnato all’Associazione Bambini Cerebrolesi (Abc) della Sardegna dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Abc Sardegna ha partecipato a un bando dell’Agenzia e presentato un progetto che, dopo essere stato approvato, ha permesso di avere le chiavi dell’immobile e dedicarsi ai lavori di restauro. Il progetto prevede laboratori residenziali di vita indipendente per persone con disabilità, giovani e adulte, per l’apprendimento delle competenze della vita quotidiana autonoma, lontano dai familiari, con il sostegno di operatori professionali, orientati a preparare gli ospiti ai rispettivi progetti di vita indipendente.

Il servizio comprende il coordinamento di tutte le attività, l’affiancamento, il tutoring e il mentoring per i beneficiari e le loro famiglie per la co-progettazione e la realizzazione di piani personalizzati, ai sensi della legge 162/1998 e di percorsi finalizzati al “Dopo di noi”. “Siamo lieti di arrivare alla fine di questo primo step di progettazione e di sistemazione dell’immobile, al quale hanno partecipato tutti i nostri operatori”, spiega Marco Espa, presidente di Abc Italia. “Questo è anche un riconoscimento al lavoro che conduciamo da 34 anni, sin dalla fondazione dell’Associazione. Parliamo di un immobile di grandissimo pregio, a pochi chilometri dalla Costa Smeralda. Inaugurarlo nel bel mezzo della stagione estiva, quando tutta la costa gallurese è in fermento per l’arrivo di migliaia di turisti, assume un significato sociale di grande rilievo. Questo bene consentirà di aprire le porte ai percorsi di vita indipendente a tantissime persone con disabilità e anche ad altre realtà del Terzo settore, sia sarde che della penisola, che avranno il piacere di collaborare con Abc Sardegna”.

