GenFest in Calabria: mons. Parisi (Lamezia Terme), “‘prendersi cura’ non è uno slogan, ma è uno stile di vita” tanto “caro a Dio”

“’Prendersi cura’ non è uno slogan, ma è uno stile di vita. Quello stile tanto caro a Dio. Guardare all’altro, a chi mi sta accanto, sentendomi responsabile della vita dell’altro e provvedere per il suo futuro”. E’ quanto scrive il vescovo di Lamezia Terme, mons. Serafino Parisi, in un editoriale per il settimanale “Parola di Vita” dando il benvenuto ai giovani che dal 26 al 30 luglio raggiungeranno la città calabrese da diverse regioni del Sud e dall’Albania per il GenFest promosso dal Movimento dei Focolari del Sud. Mons. Parisi invita ad “imparare lo stile di Dio che è lo stile della Chiesa, mentre veniamo invitati a curare le nostre ferite, magari anche quelle che tra di noi ci siamo procurati, e a sanare le nostre fratture, perché se ci riconciliamo con il Signore e se ci riconciliamo tra di noi, riusciamo a dare anche a coloro che sono in polemica con noi una parola profetica capace di rilanciare la storia verso orizzonti di giustizia, di amore e di pace”. Il tema scelto per questa edizione – che avrà il suo momento centrale in Brasile – è un tema – spiega il presule – “non semplice, difficile, complesso da testimoniare perché ogni giorno le nostre vite sono attraversate da momenti di sconforto, da delusioni. Ebbene, la vostra voglia di testimoniare il Vangelo non perda mai di vista quel messaggio fondamentale e centrale nella vita di ogni credente: Dio si fa prossimo, si fa vicino a noi, si fa carne nostra. Come la Legge di Dio è posta nel nostro cuore, sulle nostre labbra, nella nostra vita, così il Signore ha scelto di venire verso di noi, di farsi nostro prossimo, di arrivare fino al baratro della sofferenza, fino allo scempio scandaloso della croce e, dalla Croce, ha detto all’umanità che c’è speranza. Questa storia, venuta bene dalle mani di Dio, può riprendersi. Ecco la riconciliazione. Ed ecco il messaggio – conclude mons. Parisi – che oggi io rivolgo a voi con l’augurio che siate testimoni con le vostre vite di ciò che il Signore insegna a ciascuno di noi. A voi il compito di mostrare a tutti che il ‘prendersi cura’ come stile di vita non solo genera nuove relazioni di fraternità ma fa nascere la gioia, quella vera”. Il settimanale “Parola di Vita” della diocesi di Cosenza-Bisignano, diretto da don Enzo Gabrieli, dedica ampio spazio al GenFest in Calabria che prenderà la staffetta, idealmente, dal Genfest del Brasile, ad Aparecida dove si raduneranno giovani provenienti da tutto il mondo. Filo conduttore dell’evento calabrese sarà proprio “Prendiamoci cura dal Brasile alla Calabria”. Una iniziativa che toccherà alcune località della regione e andrà alla scoperta di alcune realtà sociali presenti nel territorio calabrese coinvolgendo associazioni e comunità.

