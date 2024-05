Diocesi: Campobasso, in serata ultimo incontro della Scuola di cultura e formazione socio-politica “G. Toniolo”

“Un cuore aperto al mondo”. Questo il titolo del quarto e ultimo incontro della Scuola di cultura e formazione socio-politica “G. Toniolo” dell’arcidiocesi di Campobasso-Bojano in programma nella serata di oggi, 3 maggio. L’appuntamento sarà ospitato dalle 18 presso l’auditorium Celestino V. Si concluderà così il corso di approfondimento sull’enciclica “Fratelli Tutti” che la Scuola ha promosso per “ribadire che la radice del futuro – viene ricordato in una nota – è solo nella fraternità e che il mondo attende ‘seminatori di cambiamento’, impegnati a sradicare dal tessuto umano l’indifferenza e la sovranità delle ingiustizie”.

Al termine dell’incontro saranno consegnati gli attestati di partecipazione.

