Calcio: Csi, 4 e 5 maggio a Roma le finali della XX edizione della Oratorio Cup

(Foto Csi)

Sono in programma per sabato 4 e domenica 5 maggio a Roma, nel Salaria Sport Village in via San Gaggio 5, le fasi finali della XX edizione della Oratorio Cup di calcio organizzato dal Csi-Centro sportivo italiano per la stagione 2023/2024. Saranno più di 80 le partite disputate per stilare le graduatorie finali delle 6 categorie: Under 10, Under 11, Under 12, Under 13, Under 14, Under 15. L’evento coinvolgerà oltre 1500 giocatori e 2000 accompagnatori al seguito delle squadre provenienti da parrocchie e oratori della provincia di Roma. Per la giornata inaugurale del 4 maggio è previsto l’intervento di Alfredo Trentalange, già arbitro internazionale di calcio ed ex presidente dell’Aia-Associazione italiana arbitri, mentre domenica 5 maggio sarà presente Cristina Mezzaroma, presidente della Fondazione SS Lazio 1900. Previste per domenica 12 maggio nel Physical Village in via Federico Turano 45 a Roma, le finali delle categorie Under 8 e Under 9, mentre le categorie Under 16, Under 17, Under 19, Open e Amatori concluderanno il campionato a giugno. “La nostra manifestazione è diventata un pezzo importante della storia sportiva del territorio, con oltre 200 squadre iscritte in tutta la zona di Roma e provincia”, sono le parole di Daniele Pasquini, presidente del Csi Roma, che ricorda l’obiettivo principale promosso dal fondatore del Csi Luigi Gedda, “formare attraverso lo sport bravi cristiani e onesti cittadini. Seguendo l’esempio di Don Bosco”. L’Oratorio Cup, secondo quanto sottolineato dall’organizzazione, non è semplicemente un campionato ma una proposta educativa e formativa a misura di parrocchie, oratori ed istituti religiosi della provincia di Roma, che propone attività sportiva per i ragazzi, dedica un percorso formativo a dirigenti, educatori ed allenatori.