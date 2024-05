Diocesi: Campobasso-Bojano, domani riapre la cattedrale. Rito e celebrazione con gli arcivescovi Bregantini e Colaianni

È in programma per il pomeriggio di domani, domenica 26 maggio, la riapertura al culto della cattedrale della SS. Trinità a Campobasso. Alla vigilia della festa liturgica della SS. Trinità, stasera dalle 19.15 è prevista l’adorazione eucaristica nella chiesa S. Maria della Croce in Campobasso. Domani, alle 18 sul sagrato della cattedrale, prenderà il via il rito di riapertura della chiesa SS.ma Trinità presieduto da mons. GianCarlo Maria Bregantini, arcivescovo emerito di Campobasso-Bojano. A seguire, in cattedrale, mons. Biagio Colaianni, arcivescovo di Campobasso-Bojano, presiederà il solenne pontificale presieduto da Sua Eccellenza Mons. Biagio Colaianni, Arcivescovo Metropolita di Campobasso-Bojano. Sarà, si legge in una nota dell’arcidiocesi, un “evento da vivere insieme alla comunità ecclesiale, diocesana e cittadina per pregare e ringraziare il Signore”; ringraziamento che viene esteso – prosegue la nota – a “tutti coloro che a diverso titolo, hanno lavorato e collaborato fattivamente perché potesse giungere questo giorno: la Presidenza della Giunta regionale molisana, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise, l’Ufficio tecnico diocesano, i progettisti, il Rup, i tecnici, le restauratrici, le imprese e i benefattori che hanno contribuito con le loro offerte”.

