Musica Sacra: tappe ai Castelli Romani del Festival diocesano di Albano con i concerti “Note di Pentecoste”

Foto Accademia Filarmonica Europea

Il Festival diocesano di Musica Sacra fa tappa ad Ariccia questo sabato 18 maggio alle 19 nella la chiesa di Santa Maria Assunta. Lo annuncia in una nota l’Accademia Filarmonica Europea che promuove l’evento in collaborazione con la diocesi di Albano. Il concerto Note di Pentecoste “La Musica Sacra per voci bianche attraverso i secoli”, vedrà la partecipazione dei Pueri Cantores della Cappella Musicale Pontificia “Sistina” diretti dal M° Michele Marinelli. Attualmente il Coro è composto da 24 Cantori adulti e da circa 30 Cantori fanciulli, i Pueri Cantores, che ne costituiscono la sezione di “voci bianche” e prestano servizio liturgico per lo più nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Il concerto vede il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, della Fondazione BBC dei Castelli Romani e del Tuscolo e del Comune di Ariccia. Il concerto è il secondo appuntamento del Festival e arriva dopo il tutto esaurito per il concerto dedicato al tema della pace in Ucraina. Il Festival proseguirà sabato 25 maggio alle 19.15 nella Parrocchia Pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo con il concerto “Lodatelo con squilli di tromba” per organo e trombe che vedrà la partecipazione del Maestro Josep Solé Coll primo organista della basilica papale di S. Pietro in Vaticano e organista per le Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice e del trombettista il M° Domenico Agostini. Gli altri appuntamenti del Festival sono: sabato 1° giugno ad Anzio con il concerto Petite Messe Solennelle in programma alle 21 nella Basilica Santa Teresa di Gesù Bambino; e domenica 2 giugno con il concerto O Sacrum Convivium previsto alle 19 nella Chiesa Collegiata di Santa Maria Maggiore a Lanuvio e ancora sabato 8 giugno presso la Basilica di San Barnaba Apostolo di Marino e giovedì 13 giugno nella Collegiata Parrocchiale della Santissima Trinità di Genzano. Tutti i concerti sono ad ingresso libero e gratuito.