Elezioni europee e amministrative: mons. Moscone (Manfredonia), “assumere la missione della politica come arte di carità”

“Fra un mese tutti i cittadini dei 27 Paesi dell’Unione europea saranno chiamati alle urne per eleggere il Parlamento dell’Unione. A questo importante e democratico appuntamento si aggiungono i cittadini di tre città della nostra arcidiocesi, Manfredonia, San Giovanni Rotondo e Isole Tremiti, le elezioni delle nuove amministrazioni locali. Raccomando a tutti gli elettori la responsabilità della partecipazione e ai candidati di avere il coraggio di assumere la missione della politica come arte di carità e come opera di pace sociale favorendo la costruzione di modelli sani di economia sul nostro bel territorio garganico. Perciò, continuo a spronare tutti i cittadini, e non solo i futuri amministratori eletti, a mantenere sempre vivi l’amore ed il servizio per la propria comunità”. Lo scrive mons. Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo, in un messaggio diffuso oggi in occasione delle elezioni di giugno. Per mons. Moscone è necessario custodire, vigilare e vegliare le coscienze “facilmente assopite delle collettività, tanto civili che ecclesiali, seminando instancabilmente legalità, rompendo ogni tipologia di alleanza perversa che cerca di diventare sistema, lottando contro le strutture di peccato che sempre tentano di inquinare ed approfittare di tutte le Istituzioni per soli interessi di parte”. Urge, conclude, “saper vigilare sui subdoli inganni, sulle diverse e soffuse modalità di abusi di potere, sulle vecchie e nuove forme di oppressione con cui di nascosto si continua a tenere al giogo fasce intere della società approfittando dei più fragili e dei più indifesi. Occorre vigilare perché la libertà, promessa dal Vangelo e difesa dalla Costituzione, non venga tradita, barattata o mercanteggiata con moneta scaduta promettendo favori e costruendo uno stile di vita che termina col rende dipendenti tutti dai poteri forti sempre in mano a pochi ed agli stessi”.

