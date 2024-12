Natale: Oxfam Italia, due iniziative solidali per il clima e contro la povertà educativa

Torna anche quest’anno il Natale solidale di Oxfam Italia con l’iniziativa “Incarta il presente, regala un futuro”. Fino al 24 dicembre infatti sarà possibile, in oltre 150 store di tutta Italia, sostenere la risposta di Oxfam nelle più gravi emergenze umanitarie del mondo e offrire un aiuto ai ragazzi che in Italia rischiano di restare indietro e abbandonare gli studi.

Per tutto il periodo natalizio oltre 500 volontari di Oxfam saranno infatti presenti nei punti vendita Mondadori, Toys Center, Euronics, Ubik, Bimbostore, Libraccio, Librerie Coop, Decathlon, Pinalli, Rinascente, Family Nation – di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e Molise – per impacchettare i regali dei clienti in cambio di una piccola offerta, che contribuirà ad assicurare acqua pulita, servizi igienico-sanitari, cibo e beni di prima necessità nelle aree del mondo più vulnerabili, messe in ginocchio da povertà, guerra e dagli effetti del cambiamento climatico.

Nello stesso periodo in 76 librerie Mondadori nelle principali città italiane, sarà possibile sostenere il lavoro realizzato da Oxfam con tanti progetti che hanno l’obiettivo di contrastare l’abbandono scolastico e la povertà educativa in contesti di marginalità sociale. Da quattro anni ormai infatti Oxfam, con il supporto di Mondadori Store, sta realizzando azioni concrete per contribuire alla parità di accesso nelle scuole. I fondi raccolti nelle scorse tre edizioni sono stati infatti preziosi per un supporto a migliaia di giovani per i recuperi scolastici e per un sostegno motivazionale e didattico nelle scuole secondarie di entrambi i gradi. Il progetto, quest’anno, coinvolge oltre 120 scuole, cinquemila studenti e centinaia di docenti. Tra le attività previste: percorsi di innovazione didattica e possibilità di scambio con altre scuole europee; rafforzamento delle opportunità di sostegno per i ragazzi a rischio di dispersione scolastica; corsi di recupero delle competenze linguistiche e scolastiche in diverse materie; attività di mediazione linguistica rivolta agli studenti stranieri. Il programma prevede infine la realizzazione in diverse città di numerose attività per animare e riqualificare gli spazi vissuti dai giovani dentro e fuori le scuole.

