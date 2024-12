Diocesi: Trani-Barletta-Bisceglie, annunciate le chiese giubilari e le porte sante

Il 29 dicembre 2024 si aprirà ufficialmente il Giubileo nella diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie con una messa nella basilica cattedrale di Trani, proceduta da un pellegrinaggio dalla parrocchia di San Giovanni. L’evento, indetto da Papa Francesco, si concluderà il 28 dicembre 2025. L’arcivescovo Leonardo D’Ascenzo, informa la diocesi, ha designato “diverse chiese giubilari dove sarà possibile ottenere l’indulgenza plenaria, partecipando a celebrazioni, adorazioni eucaristiche e praticando opere di misericordia. Saranno agevolate le confessioni e i sacerdoti potranno assolvere anche peccati gravi normalmente riservati alla Sede Apostolica. Anche i malati e gli ‘impossibilitati’ potranno unirsi spiritualmente alle celebrazioni per ricevere l’indulgenza. L’arcivescovo esorta la comunità a vivere questo tempo di grazia come un’occasione di rinnovamento e speranza, riscoprendo la gioia dell’amore misericordioso di Dio”. Di seguito, le chiese giubilari per l’arcidiocesi: basilica cattedrale “S. Maria Assunta” in Trani, chiesa madre di tutti i fedeli dell’arcidiocesi; chiesa “Beata Maria Vergine del Carmine” in Trani; basilica concattedrale “S. Maria Maggiore” in Barletta; santuario “Maria SS. dello Sterpeto” in Barletta; basilica concattedrale “S. Pietro” in Bisceglie; chiesa “S. Maria Maggiore” (chiesa matrice) in Corato; parrocchiasantuario “SS. Salvatore” in Margherita di Savoia; parrocchia “S. Stefano” in Trinitapoli; parrocchia “Beata Maria SS. del Rosario” in S. Ferdinando di Puglia.

