Maltempo: Protezione civile, “piogge, temporali e vento forte al Centro-Sud. Allerta arancione in Puglia, gialla in sei Regioni”

“La discesa di un’area depressionaria dall’Europa centrale verso la nostra Penisola determinerà, nelle prossime ore, condizioni di maltempo su parte delle Regioni centro-meridionali. Nel contempo, l’approfondimento di un minimo al suolo sulla Sicilia darà luogo a una marcata intensificazione della ventilazione settentrionale sui settori tirrenici del Centro-Sud”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalla serata di oggi, mercoledì 4 dicembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia, Puglia, specie settori centro-meridionali, in estensione ad Abruzzo e Molise, specie versanti orientali”. “I fenomeni – precisa la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”. Inoltre, aggiunge la Protezione civile, “dal mattino di domani, giovedì 5 dicembre, si prevedono venti forti settentrionali su Lazio, specie settori settentrionali, e Campania, in estensione alla Sicilia, specie settori occidentali, con raffiche fino a burrasca su settori costieri e montuosi. Previste mareggiate lungo le coste esposte”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 5 dicembre, allerta arancione per rischio idrogeologico sui settori centrali e meridionali della Puglia e allerta gialla in Molise, Basilicata, su alcuni settori di Abruzzo, Calabria, Sicilia e sul restante territorio della Puglia.

