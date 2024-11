Editoria: dall’8 novembre in libreria “La Bibbia breve del pellegrino” a cura del gesuita Luis Alonso Schökel

Sarà dall’8 novembre in libreria “La Bibbia breve del pellegrino”, a cura del gesuita Luis Alonso Schökel (Il Pellegrino Edizioni). “Queste 448 pagine, curate da uno dei maggiori studiosi del testo biblico, Luis Alonso Schokel (maestro di intere generazioni, tra cui i cardinali Carlo Maria Martini e Gianfranco Ravasi), rappresentano un percorso, un viaggio guidato che porta i lettori a addentrarsi nei momenti più importanti della Bibbia stessa, con introduzioni e note brevi, affinché lettura e uso siano più accessibili a tutti”, si legge nella presentazione. Il lettore, in questo modo, potrà leggere i brani più profondi e avvincenti, e cogliere, come in una grande opera epica, il percorso che dalla creazione del mondo conduce alla nascita e morte di Cristo.

“Abbiamo scelto alcuni libri, concentrandoci su capitoli concreti – spiega l’editore -, e all’interno di ogni capitolo abbiamo selezionato in particolare alcuni versi o versetti (con il numero in apice). Non si vuole occultare nulla: ciascuno può consultare integralmente una Bibbia. Al contrario, si ha l’obiettivo di riassumere, o meglio di adattare, un libro che per molti e eccessivamente lungo e che molte persone, bambini, giovani, donne, uomini, non sono invogliate a leggere perché troppo esteso. Abbiamo rispettato i paragrafi di testo con la loro numerazione del capitolo e i versetti originali. A volte appariranno salti di capitoli e di versetti, dando l’impressione che manchino delle parti. Non e cosi. La lettura continuativa del testo, a dispetto di non seguire correlativamente tutti i capitoli e i versetti dell’originale, ha il suo pieno significato ed e perfettamente adattata all’intenzione che ci ha guidati nella preparazione di questa Bibbia breve”.

