Diocesi: a Ostia il convegno sul “bisogno di Dio in sant’Agostino”

“Il bisogno di Dio in sant’Agostino”. Questo il tema di un incontro che si svolgerà mercoledì 13 novembre promosso dalla Commissione Cultura delle Chiese di Ostia. L’evento è inserito nelle iniziative del calendario ufficiale 2024/25 e prevede come relatori padre Virgilio Pacioni, professore emerito di filosofia agostiniana presso l’Istituto Patristico presso l’Augustinianum, la Gregoriana e la Lateranense e

don Matteo Nistri, viceparroco della chiesa Stella Maris di Ostia. “Sarà un’occasione per propagare la cultura della vita, una riflessione sul bisogno di Dio che l’uomo sente da sempre per vocazione, un convogliare i nostri comportamenti in habitus, stili di vita cristiana, in un mondo che cambia in giornata”, dice il presidente della Commissione Cultura don Leonardo Bartolomucci.

