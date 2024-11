Diocesi: Mantova, da sabato 9 novembre ritorna Coffee Talk, un dialogo tra giovani sulle notizie del mondo

Nella diocesi di Mantova ricomincia Coffee Talk, un dialogo tra giovani sulle notizie del mondo, per permettere il confronto e fornire alcune chiavi di lettura. La rassegna di 3 incontri, organizzati da Azione Cattolica, Tavolo del Bene Comune e Tavolo Età Evolutiva, si terrà quest’anno al bar “Spazio Te” di Palazzo Te a Mantova, a partire da sabato 9 novembre alle 9.30.

Ogni incontro prevede una prima parte mediata da alcuni facilitatori che aiutano i presenti ad avere una panoramica delle notizie trattate, definendone il contesto, e una seconda parte che coinvolge in prima persona tutti i presenti: divisi in piccoli gruppi si ha la possibilità di un confronto/dibattito con l’obiettivo di scambiarsi idee e opinioni, e pensare a progetti concreti da realizzare sul territorio mantovano. Gli incontri sono aperti a tutti i giovani dai 18 ai 35 anni, l’ingresso è libero e la partecipazione gratuita (possibile la prenotazione al 333 7195 319). Nel primo appuntamento si parlerà di elezioni Usa e partecipazione politica, caduta del muro di Berlino in occasione dell’anniversario, e di gestazione per altri come reato universale in Italia. Gli appuntamenti successivi si terranno l’11 gennaio e il 15 marzo 2025.

