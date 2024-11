Consiglio europeo: i Ventisette a Budapest. Focus sui rapporti Draghi e Letta

“Il nostro incontro di venerdì – prosegue la lettera di Michel per la due giorni politica a Budapest – sarà dedicato al rafforzamento della nostra competitività. La situazione è molto preoccupante. Negli ultimi 20 anni, la quota dell’Ue nel Pil mondiale si è dimezzata. Dobbiamo agire ora. Siamo all’ultimo minuto. I rapporti Draghi e Letta sono un campanello d’allarme che dobbiamo essere pronti a cogliere. È in gioco la sopravvivenza competitiva dell’Unione”. “Le nostre discussioni, alla presenza del professor Draghi e della presidente Bce Lagarde, riguarderanno strategie concrete per invertire la nostra traiettoria attuale e consentire alle nostre aziende di prosperare”, mediante “strategie che promuovano l’innovazione, sfruttino i punti di forza del nostro mercato unico e sostengano una crescita sostenibile. Vorrei che avessimo un autentico scambio politico su come finanziare le nostre ambizioni e quali strumenti abbiamo a disposizione. Sono fiducioso che sfruttando la nostra forza collettiva possiamo fare progressi significativi che getteranno le basi per i mesi a venire”. Infine il congedo dal suo ruolo, che Michel lascerà a fine novembre: “Alla vigilia del mio ultimo Consiglio europeo, vorrei anche ringraziarvi per la fiducia che avete riposto in me. Sono convinto che la nostra forza risieda nella nostra unità. Ciò richiede fiducia e rispetto tra i 27”.

