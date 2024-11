Rapporto Svimez: Bianchi (Direttore), “oggi l’emergenza è l’emigrazione e non l’immigrazione”

Foto Iaria

“Oggi l’emergenza è l’emigrazione e non l’immigrazione”. Lo ribadisce oggi lo Svimez che a Roma, nell’Aula Magna della Pontificia Università Gregoriana, ha presentato il suo rapporto annuale. “Questo è un messaggio forte”, dice al Sir il direttore generale dello Svimez, Luca Bianchi: “troppo spesso in Italia si parla di immigrazione ma la vera emergenza, soprattutto al Sud è quella dell’emigrazione dal Sud verso altri Paesi, soprattutto di giovani”. Per Bianchi “la capacità di attrarre dall’estero immigrati in realtà può essere anche una prospettiva utile per i nostri territori. Noi facciamo vedere, nel Rapporto, come spesso in molti comuni del nostro Paese si riesce a non far chiudere le scuole per la capacità di attrarre stranieri che lavorano e i loro figli contribuiscono a far tenere aperte le scuole, destinate altrimenti alla chiusura. Attrarre, quindi, aiuta a restare. Se facciamo politiche di attrazione e inclusione nei nostri territori si favorisce la permanenza, soprattutto nelle aree interne, degli italiani. Noi – ha aggiunto il direttore generale dello Svimez dobbiamo cercare di contenere l’emigrazione di giovani e di giovani laureati che fa si che si perda un pezzo di futuro del Mezzogiorno”. Rispondendo poi ad una domanda Bianchi ha evidenziato che “dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare. Dobbiamo fare dei giovani il centro delle politiche del futuro perché i giovani rappresentano il capitale su cui costruire, attrarre investimenti e costruire processi di sviluppo. Sui laureati dobbiamo investire e accompagnarli nel mondo del lavoro. C’è un problema Paese perchè sono tanti quelli che lasciano il Sud ma anche dal Sud vanno all’estero e sono tanti”.