Facoltà Teologica della Sardegna: Cagliari, venerdì un incontro sull'”umanità tra radici e futuro”

(Foto Facoltà Teologica della Sardegna)

Si terrà venerdì 29 novembre, alle ore 17, il secondo appuntamento di incontri sul tema “‘Facciamo l’uomo’ (Gen 1,26): l’umanità tra radici e futuro”, previsto all’interno della programmazione annuale dei convegni che si svolgono alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, a Cagliari.

In questo incontro, nel quale la tematica dell’umanesimo sarà affrontata in un senso storico e biblico, interverranno quattro relatori: don Mario Farci, preside della Facoltà Teologica della Sardegna (“Unico e irripetibile. Individuo-comunità nel popolo di Dio”); Aldo Accardo, presidente della Fondazione di ricerca Siotto (“Storia, destino, provvidenza: il profilo problematico dell’uomo”); Matteo Vinti, docente di Teologia dogmatica alla Pfts (“Destino greco e provvidenza cristiana”); e Daniele Vinci, docente di antropologia filosofica alla Pfts (“Tornino i volti: per un umanesimo della presenza”).

Modererà l’incontro don Diego Zanda, docente di Teologia dogmatica alla Pfts. L’incontro, organizzato dalla Facoltà Teologica della Sardegna, dal Comitato Sardegna Grandi Eventi e dall’associazione Suor Giuseppina Nicoli, è aperto a tutti.