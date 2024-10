Spiritualità: Missionari Vincenziani, “Tre giorni con Maria” torna in Sicilia con tappa ad Alcamo

Dalla Lombardia il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa torna in Sicilia: dal 10 al 13 ottobre sarà a Alcamo, in diocesi di Trapani, nella parrocchia ss. Paolo e Bartolomeo. “È una grande grazia del Signore accogliere la vergine Maria all’inizio della vita pastorale della nostra parrocchia, riconoscendo la preziosità della sua maternità nella vita della Chiesa. A Lei affidiamo le iniziative che quest’anno come comunità vogliamo svolgere per la gloria del Signore e in modo particolare l’evangelizzazione delle famiglie e dei ragazzi della comunità. A Lei affidiamo gli ammalati e tutta la comunità perché possiamo conformarci a Gesù per Maria”, dice il parroco don Francesco Mistretta. Questa “Tre giorni con Maria” con l’arrivo della statua della Madonna della Medaglia Miracolosa, “nella mia città, è attesa con grande gioia ed emozione da tutta la famiglia Vincenziana. Maria, la Pellegrina, che si è messa in viaggio per andare da Elisabetta, verrà da noi! Ecco sono certa che con il suo arrivo, tutta la comunità alcamese e la Famiglia Vincenziana canterà il suo Magnificat esplodendo di gioia. La porteremo in giro, dai giovani, dagli ultimi, dalle nostre suore di clausura, presso le istituzioni. Da questa esperienza, sono certa che ne riceveremo grandi grazie”, aggiunge Maria Rita Di Piazza, presidente cittadina dei Gruppi volontariato vincenziano. Il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa, di cui Alcamo è una delle tappe, ha preso avvio l’11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedizione di Papa Francesco in ricordo del 190° anniversario delle apparizioni a santa Caterina Labouré e guarda al 27 novembre 2030, quando si celebrerà il bicentenario. Si tratta di un’esperienza che è mirata alla comunità parrocchiale, quella che vive giornalmente o alla domenica l’incontro con il Signore”, spiega padre Mario Sirica, membro della Commissione “Tre giorni con Maria”: “È una proposta che ravviva la devozione a Maria attraverso la catechesi, il sacramento della riconciliazione, i dialoghi spirituali. Quando si riflette su Maria tutto porta a Gesù. È un’esperienza di grazia anche per i parroci che ci chiamano. Spesso mi è capitato di constatare la meraviglia dei parroci nel vedere la grande affluenza in occasione della ‘Tre giorni con Maria’ in questo tempo dove leggiamo che l’affluenza nelle nostre chiese è molto bassa”. La statua sarà accolta domani alle 16.30 nello spazio antistante la Madonna delle Grazie. Seguirà la processione fino alla chiesa dei Ss. Paolo e Bartolomeo; alle 17.30 la messa con la consegna della Medaglia Miracolosa alla presenza del Sindaco e delle autorità civili e militari e alle 20.30 la catechesi mariana guidata dai religiosi missionari vincenziani. Il giorno dopo la recita del rosario e la messa seguita dalla visita alla scuola “Liceo Vito Fazio Allmayer” e al palazzo comunale. Nel pomeriggio l’adorazione eucaristica, confessione e direzione spirituale a cura dei Padri missionari vincenziani; alle 18 rosario; alle 18.30 messa, a seguire la catechesi mariana. Sabato la visita al monastero delle “Clarisse e Benedettine”, alla casa di riposo “Mangione” e nel pomeriggio l’incontro con i bambini del catechismo, genitori e scout della parrocchia; alle 17.30 messa, a seguire catechesi mariana; alle 20 serata di fraternità con la Famiglia Vincenziana e la comunità parrocchiale. Domenica l’atto di consacrazione a Maria e alle 10.30 la messa.

