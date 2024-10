Mozambico: oggi elezioni generali. Paese povero, segnato da conflitti, povertà e cambiamento climatico

“Oggi il Mozambico va alle urne. Sebbene negli ultimi anni il Paese abbia attraversato un deterioramento democratico, questa competizione elettorale si presenta più vivace rispetto alle precedenti”. Lo si legge in un dossier dedicato al Paese africano pubblicato oggi da Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale). “Il Mozambico – vi si legge – eleggerà un nuovo parlamento e un nuovo presidente. L’attuale numero uno di Maputo, Filipe Nyusi, alla fine del suo secondo mandato, ha lasciato il testimone a Daniel Francisco Chapo come candidato presidenziale del partito al potere, il Frente de Libertação de Moçambique. E se il protagonismo che il partito ha avuto nella storia politica del Paese lascia presagire una sua ennesima riconferma, la competizione appare” più incerta. “L’elezione si svolge in un Mozambico segnato da varie sfide strutturali. Prima fra tutte, la povertà: in un Paese che gode di una posizione strategica e di grandi ricchezze naturali – non ultime quelle energetiche – il 62,8% della popolazione (18,9 milioni su una popolazione di 33) vive in condizioni di povertà estrema, un dato, peraltro, in crescita”. Tra il 2014 e il 2019 gli indici di sviluppo umano “sono rimasti pressoché invariati, mantenendo il Mozambico tra i fanalini di coda della classifica mondiale, mentre le diseguaglianze sono aumentate”. La pandemia “ha giocato un ruolo fondamentale in questa involuzione, aggravata però da altri problemi lungamente protratti, dall’insorgenza jihadista nel nord del Paese alla mancanza di riforme strutturali nell’economia. Inoltre, il Mozambico è tra i Paesi più vulnerabili al mondo ai cambiamenti climatici, e gli eventi climatici estremi, come i violentissimi cicloni, sono in aumento, provocando danni economici e potenzialmente maggiore povertà nel lungo periodo”. Ispi sostiene che “la ricerca di soluzioni allo sviluppo mancato è quindi al centro delle priorità dei mozambicani. I quali, però, esprimeranno la propria preferenza in un contesto sempre più repressivo e di generale sfiducia legato all’alto livello di corruzione”. Paese importante nell’Africa australe, tra il vicino Sudafrica e l’Oceano indiano, il Mozambico “è anche un importante partner dell’Italia, da cui riceve grande attenzione nella cooperazione allo sviluppo e che lo ha incluso a pieno titolo nel Piano Mattei”.

