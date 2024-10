Salute mentale: Unicef, nel mondo 1 adolescente su 7 ha disturbi psichici, suicidio seconda causa di morte. In Italia il 70% soffre di eco-ansia

Nel mondo un adolescente su sette soffre di disturbi mentali. Circa la metà (48%) di tutti i problemi di salute mentale a livello globale si manifesta entro i 18 anni, eppure molti casi rimangono non individuati e non trattati. Lo sostiene l’Unicef in occasione della Giornata mondiale della salute mentale (World Mental Health Day9 che ricorre domani 10 ottobre. Nell’Unione europea, si legge nel recente rapporto Unicef “Child and adolescent mental health – The State of Children in the European Union 2024”, circa 11,2 milioni di bambini e giovani entro i 19 anni (5,9 milioni di maschi e 5,3 milioni di femmine), ovvero il 13%, soffrono di un problema di salute mentale. Tra le persone di età compresa tra i 15 e i 19 anni, circa l’8% soffre di ansia e il 4% di depressione. Sempre nell’Ue, il suicidio è la seconda causa di morte (dopo gli incidenti stradali) tra i giovani fra i 15 e i 19 anni. Nel 2020, circa 931 giovani sono morti per suicidio nell’Ue, equivalenti alla perdita di circa 18 vite a settimana. Circa il 70% dei giovani suicidi di età compresa tra i 15 e i 19 anni sono maschi. In Italia, tra i giovani tra i 15 e i 19 anni che hanno perso la vita intenzionalmente tra il 2011 e il 2020 il 43% erano ragazzi e circa il 36% ragazze.

Quest’anno Unicef Italia dedica la giornata del 10 ottobre al tema dell’eco-ansia o ansia climatica. Secondo l’Istat, nel nostro Paese il 70,3% dei giovani tra i 14 e i 19 anni si dice preoccupato per i cambiamenti climatici di cui sperimentano quotidianamente gli effetti sulle loro vite. Per sensibilizzare sul tema, Unicef Italia e l’Agenzia creativa Bonfire, con il supporto di Greencome, hanno raccolto in un video alcune testimonianze di giovani che hanno vissuto episodi di eco-ansia. Maria Beatrice Alonzi, divulgatrice e scrittrice esperta di analisi comportamentale e comunicazione non verbale, aiuta a riflettere sulle considerazioni ed emozioni emerse per capire come riconoscere e affrontare l’ansia dei più giovani.

L’Unicef sarà presente al Sabir, Festival diffuso delle culture mediterranee, in calendario dal 10 al 13 ottobre presso Città dell’altra economia a Roma, con alcuni appuntamenti.