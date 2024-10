Scuole paritarie: l’11 ottobre a Lecce un incontro con suor Monia Alfieri

Suor Anna Monia Alfieri sarà a Lecce venerdì 11 ottobre, in occasione dell’incontro “Le frontiere dell’istruzione educativa: la sfida delle scuole paritarie” a Palazzo Turrisi Palumbo. La religiosa delle Marcelline è stata insignita nel 2022 del titolo di cavaliere al merito della Repubblica italiana. Salentina di nascita, milanese d’adozione, suor Alfieri, esperta di politiche scolastiche, ha ottenuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui l’Ambrogino d’oro.

Nel periodo in cui viviamo, sostiene la religiosa, “è urgente ricostruire il legame tra famiglia e scuola per affrontare il vuoto di valori che affligge le nuove generazioni ed è necessario adottare decisioni importanti per rendere la scuola italiana veramente libera e attuare, anche nella pratica, il senso della libertà di scelta educativa delle famiglie”.

Anche di questo si discuterà l’11 ottobre alle 18 a Lecce nell’incontro promosso dalla Città di Lecce alla presenza dell’assessore al diritto allo studio della Regione Puglia, Sebastiano Leo, e del sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone. A moderare il dibattito, il giornalista Marco Renna.

