Pace: Confederazione delle Confraternite delle diocesi d’Italia aderisce a preghiera del 7 ottobre

La Confederazione delle Confraternite delle diocesi d’Italia aderisce alla giornata di digiuno e preghiera indetta da Papa Francesco per lunedì 7 ottobre, festa annuale della Madonna del rosario e giorno in cui si svolge il World rosary day, organizzato dall’Ordine domenicano insieme al Forum paneuropeo delle Confraternite. “Per le nostre Confraternite, il cammino comune verso il prossimo Giubileo, seguendo la Vergine Maria nel suo pellegrinaggio di fede testimoniato dai misteri gaudiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi del Rosario, è una grande opportunità di rigenerazione della speranza e di aspirazione alla pace che come comunità cristiana”, questo quanto scrive Michele Pennisi, vescovo emerito di Monreale e assistente della Confederazione delle Confraternite delle diocesi d’Italia “possiamo mettere in atto, accompagnando i cercatori di luce del nostro tempo a vivere esperienze che, facendoli uscire dal buio dei drammi quotidiani, elevino il loro sguardo a Gesù Cristo, ‘Luce delle genti’, che li apre a una speranza certa per il futuro”. Per l’occasione, la Confederazione delle Confraternite della arcidiocesi di Catania, in collaborazione con il Coordinamento Sicilia della Confederazione delle Confraternite delle diocesi d’Italia, alle ore 19 del 7 ottobre si riunirà nella chiesa del SS. Rosario di Biancavilla a Catania, per la recita del rosario meditato guidata da mons. Michele Pennisi. Sarà possibile unirsi in preghiera anche collegandosi alla pagina Facebook Confederazione Confraternite Diocesi d’Italia, per seguire l’evento in diretta streaming.

